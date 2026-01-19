Sant’Antonio a Brancilione nel ricordo dei reduci che 80 anni fa vollero la festa

Sant’Antonio a Brancilione è un ricordo vivo di comunità, radicato nella tradizione di 80 anni fa, quando i reduci decisero di mantenere viva la festa. Quest’anno, il cielo ha sorpreso, regalando una giornata asciutta e mite, esattamente come sperato, grazie anche a un prodigioso intervento meteorologico. Un momento di storia e di fede che continua a unire gli abitanti del paese.

Sant’Antonio ha fatto anche un prodigio meteo, rovesciando le previsioni che davano pioggia e freddo nella domenica della sua festa, con rischio di compromettere larga parte del programma, al quale da tempo lavorava il solito gruppo di affezionati a Brancilione. Il cielo ha tenuto, la pioggia non è scesa e tutto si è svolto secondo il collaudato copione. Quest’anno si ricordavano gli 80 anni da quando i reduci delle due guerre mondiali del Novecento vollero una sottolineatura di ringraziamento a S. Antonio per essere tornati a casa salvi. La vigilia, nel giorno canonico del santo della Tebaide, tradizionale corollario di affollata tombola con premi in natura d’obbligo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Festa di Sant'Antonio fa centro: oltre 2mila visitatori in quattro giorni

La Festa di Sant'Antonio 2026 ha attirato oltre 2.000 visitatori in quattro giorni, confermando il suo ruolo di evento importante per la comunità di Crebbio e dintorni. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo riunire cittadini e visitatori in un momento di tradizione e condivisione. La manifestazione si conferma come un momento di grande partecipazione e interesse per tutta la zona.

Festa di Sant’Antonio Abate con l’esibizione dei Pasqualotti

Ieri, a Linaro di Mercato Saraceno, si è svolta la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate. L’evento ha visto l’esibizione dei Pasqualotti di Ranchio e Civorio, portando avanti una consuetudine che unisce comunità e tradizione locale. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro e di valorizzazione delle radici culturali della zona.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sant’Antonio a Brancilione nel ricordo dei reduci che 80 anni fa vollero la festa - Quest’anno si ricordavano gli 80 anni da quando i reduci delle due guerre mondiali del Novecento vollero una sottolineatura di ringraziamento a S. bergamonews.it