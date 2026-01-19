Sanremo 2026 co-conduttrici super ospiti grandi nomi | tutto quello che c’è da sapere

Il Festival di Sanremo 2026 si sta svolgendo con conferme, anticipazioni e indiscrezioni, mantenendo il focus sulla musica. La manifestazione, alla sua settantaseiesima edizione, continua a valorizzare la tradizione canora, come sottolineato da Carlo Conti. Tra co-conduttrici, ospiti e grandi nomi, l’evento conferma il suo ruolo centrale nel panorama musicale italiano, offrendo a pubblico e media un appuntamento ricco di contenuti e novità.

Il Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo. Tra conferme ufficiali, prime sorprese e inevitabili indiscrezioni, la settantaseiesima edizione della kermesse prosegue con l’impianto di un anno fa, nel segno di una centralità che Carlo Conti ha più volte rivendicato: quella della canzone. Il direttore artistico e conduttore ha infatti chiarito fin da subito la propria posizione, evidenziando come il Festival non debba essere condizionato dalla corsa ai numeri, ma restare fedele alla sua missione originaria. Sanremo, nelle intenzioni di Conti, torna a essere prima di tutto un luogo in cui le canzoni possono vivere, circolare e, possibilmente, resistere al tempo, oltre la settimana dell’evento. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026: tutto quello da sapere

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio all’Ariston, con Carlo Conti alla guida. Quarantotto artisti, tra Big e Nuove Proposte, si sfideranno in un ricco programma musicale che spazia dal pop all’urban, dal cantautorato all’indie e rap, promettendo cinque serate di grande spettacolo e musica.

