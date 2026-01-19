Sanita’ | FI bene apertura Casa di comunita’ Tiburtino III

Il Consiglio regionale del Lazio e il Municipio IV di Roma hanno accolto con favore l’apertura della Casa di Comunità Tiburtino III, inaugurata recentemente da Francesco Rocca. Questa struttura rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi sanitari nel quartiere, offrendo supporto e assistenza alla comunità locale. La collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire una sanità più accessibile e sostenibile.

Il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Marco Colarossi, e il capogruppo FI nel Municipio IV di Roma, Fabrizio Montanini, in una nota dichiarano: “Accogliamo con sincera soddisfazione l’inaugurazione odierna, promossa dal Presidente Francesco Rocca, della ‘Casa di Comunita’ Tiburtino III’ in via Mozart a Roma. Un impegno che da’ l’idea di quanto la Regione Lazio sia attenta alle esigenze del IV Municipio e dei suoi cittadini, cosi’ come e’ sempre molto attenta alla citta’ di Roma”. “Questo intervento va nella direzione giusta perche’ rafforza la presenza delle istituzioni sul territorio e da’ risposte concrete alle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: FI, bene apertura Casa di comunita’ Tiburtino III Leggi anche: Sanita’: assessore Trasporti Lazio, Case comunita’ Morena e Tiburtino III importanti presidi per cittadini Leggi anche: Inaugurate la casa e l'ospedale di comunità al Tiburtino III: ci saranno 20 posti letto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Più risorse per i contratti. Troise (Anaao): “Bene apertura Renzi. Ma ora aspettiamo i fatti, a partire dalla prossima legge di stabilità” - Per la prima volta il premier riconosce l’iniquità del blocco contrattuale dei dipendenti pubblici, cui pure questo Governo ha contribuito, e la irrisorietà, da noi denunciata a suo tempo, del ... quotidianosanita.it https://www.strettoweb.com/2026/01/messina-lugl-sullaumento-dei-tetti-di-spesa-in-sanita-segnale-positivo-ma-risorse-ancora-insufficienti/2024933/ Sanità messinese: bene l’aumento dei tetti di spesa, ma non basta Accogliamo positivamente l’aumento del - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.