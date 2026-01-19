Sanac orizzonte incerto | Silenzio sul settimo bando Netto no a vendite separate

Sanac continua a vivere un periodo di incertezza, con il settimo bando di vendita degli stabilimenti ancora senza risultati ufficiali. I rappresentanti sindacali esprimono preoccupazione per il possibile rischio di vendite separate dei quattro impianti, situati tra Assemini, Massa Carrara, Gattinara e Vado Ligure. La situazione rimane complessa, e l’assenza di aggiornamenti alimenta l’attesa tra i lavoratori e le parti coinvolte.

Non c’è pace per la Sanac, l’attesa sfiancante di buone notizie sembra non finire mai. "Siamo fortemente preoccupati per l’esito del settimo bando di vendita degli stabilimenti Sanac, sul quale non ci sono ancora informazioni ufficiali": la denuncia è dei segretari territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, Giampiero Manca, Mattia Carta e Davide Collu, che sottolineano ancora una volta il rischio di vendita separata dei quattro siti - uno ad Assemini e gli altri a Massa Carrara, Gattinara e Vado Ligure - che producono refrattari per le acciaierie. Per i sindacati sarà infatti "determinante, per la valutazione delle offerte di acquisto arrivate, mantenere insieme, in un’unica proprietà, tutti i quattro stabilimenti, salvaguardando i trecento lavoratori che vi operano: Nel corso degli anni e anche in questa fase di amministrazione straordinaria - ribadiscono Manca, Carta e Collu - il sistema produttivo della Sanac ha dimostrato la propria strategicità e il proprio alto valore aggiunto grazie alle specificità che caratterizzano l’insieme del compendio, spacchettarlo significherebbe distruggere un patrimonio industriale consolidato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

