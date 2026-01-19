San Mario | il Santo del 19 gennaio e la sua eredità spirituale

Il 19 gennaio si celebra San Mario, figura riconosciuta dalla Chiesa cattolica. In questa ricorrenza si ricorda anche la sua famiglia, composta da Marta e dai figli Audiface e Abaco. La loro storia rappresenta un esempio di dedizione e fede, lasciando un’eredità spirituale che continua a essere riconosciuta e rispettata. Questo giorno invita alla riflessione sui valori di famiglia e spiritualità condivisi nel tempo.

San Mario e la sua Famiglia. San Mario è una figura venerata dalla Chiesa cattolica, celebrato il 19 gennaio insieme alla sua famiglia, composta da sua moglie Marta e i loro figli Audiface e Abaco. La leggenda narra che Mario fosse un nobile persiano convertitosi al cristianesimo, che giunse a Roma per venerare le tombe dei martiri cristiani. La sua devozione e il suo martirio sono i motivi principali per cui è stato canonizzato. Il Martirio di San Mario. San Mario è ricordato principalmente per il suo coraggio e la sua fede incrollabile. Durante il regno dell'imperatore Claudio II, Mario e la sua famiglia furono arrestati per la loro fede cristiana e subirono il martirio intorno al 270 d. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

San Igino: il Santo dell'11 gennaio e la sua eredità spirituale

San Igino, celebrato l'11 gennaio, è una figura di rilievo nella storia della Chiesa. Nato ad Atene in una famiglia nobile, fu un filosofo prima di assumere il ruolo di papa. La sua formazione intellettuale e spirituale ha lasciato un'eredità duratura, contribuendo a definire il rapporto tra fede e filosofia. La sua vita rappresenta un esempio di equilibrio tra cultura e spiritualità.

