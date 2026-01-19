san leucio il 24 la presentazione del libro di nanna cuccaro

Il 24 maggio a San Leucio si terrà la presentazione del libro di Nanna Cuccaro, evento inserito nella rassegna culturale Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, promossa dal Maestro Michele Letizia con il supporto di UNAC Campania. L’appuntamento offre un’occasione per approfondire temi letterari e artistici nel contesto della tradizione culturale casertana, contribuendo a promuovere il dialogo e la conoscenza tra gli appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti È previsto per il prossimo sabato un nuovo appuntamento culturale casertano della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l’UNAC Campania. È noto che la rassegna Ultimo Ballo in Maschera rientra tra quelle coordinate dal Salotto Benois – cultura varietà. L’evento riguarda nuovamente il libro “LA FENICE E LA SUA FAVOLA NERA” di Nanna Cuccaro già presentato il 10 gennaio 2026 presso la libreria MONDADORI BOOKSTORE del Centro Commerciale “Medì” di Teverola. La serata promozionale è organizzata anche dalla KIMERIK edizioni e da Maison Eventi di San Leucio (via Fedele Fischetti 14 in San Leucio di Caserta) che ospita l’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

