San Giovanni | tenta di sfuggire ad un controllo e sperona una volante Arrestato un 29enne dalla Polizia di Stato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Giovanni, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo e aver speronato una volante. Contestualmente, un’operazione congiunta tra Carabinieri Forestali e ASL ha portato al sequestro di prodotti destinati alla distribuzione. L’intervento ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità sanitarie per garantire la sicurezza pubblica.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione; lo stesso è stato, altresì, denunciato per rifiuto di sottoporsi all'alcol test. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Camillo De Meis, hanno notato un'auto in sosta con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha speronato la volante tentando di darsi alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l'alt.

