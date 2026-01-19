San Francesco a Pisa la rassegna per gli 800 anni | debutto con Cazzullo e Branduardi

A Pisa, il 19 gennaio 2026, prende il via la rassegna dedicata a San Francesco, celebrando gli 800 anni dalla nascita del santo. L'evento si apre con la presentazione di Cazzullo e Branduardi, offrendo un’occasione per approfondire la figura e il significato di questa importante figura religiosa e storica.

Pisa, 19 gennaio 2026 - A Pisa il " Francesco " di Cazzullo e Branduardi apre la rassegna per il santo di Assisi. È stato presentato oggi il programma della rassegna che si svolgerà da febbraio ad aprile con spettacoli, concerti, incontri e progetti didattici. Giovanni di Pietro di Bernardone, conosciuto da tutti come san Francesco di Assisi, torna al centro della vita culturale cittadina a 800 anni dalla sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226. L'Università di Pisa, attraverso il Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura (Cidic), ha promosso la rassegna "San Francesco 1226-2026. Spiritualità, dialogo e fratellanza nel mondo globale".

Venerdì 16 Gennaio, alle ore 21,00 presso i locali di San Francesco

