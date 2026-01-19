San Domenico Maggiore le botteghe artigiane che resistono al turismo senza regole
San Domenico Maggiore e le zone di Spaccanapoli e via Tribunali rappresentano parti del centro storico di Napoli che, pur mantenendo il loro patrimonio artigianale, sono fortemente influenzate dal turismo di massa. Questa situazione ha portato a una trasformazione del quartiere, spesso senza un’adeguata regolamentazione, mettendo in discussione la tutela delle botteghe tradizionali e il valore autentico della zona.
La zona di Napoli dei due decumani, Spaccanapoli e via Tribunali, che arriva fino a via Duomo, è uno dei luoghi della città che subisce di più il turismo di massa che ha invaso senza regolamentazione e trasformato completamente il centro storico della città. Molte attività sono diventate.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Via Palazzuolo resta al bivio. Il Comune dona immobile: "Qui botteghe artigiane"
Leggi anche: La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio
Napoli, festa “gender reveal” con fuochi d’artificio a piazza San Domenico Maggiore: interrogazione in Comune - Festa "gender reveal" con i fuochi di artificio in piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico Unesco a Napoli. fanpage.it
Quando l’aperitivo incontra una delle viste più belle di Napoli, il tempo rallenta e il momento diventa speciale. Aperitivo con vista, da Saturchio a Castel Sant’Elmo. Ci troviamo in: P.za S. Domenico Maggiore, 19 | Napoli Castel Sant' Elmo | Napoli Corso - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.