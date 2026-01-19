San Domenico Maggiore le botteghe artigiane che resistono al turismo senza regole

San Domenico Maggiore e le zone di Spaccanapoli e via Tribunali rappresentano parti del centro storico di Napoli che, pur mantenendo il loro patrimonio artigianale, sono fortemente influenzate dal turismo di massa. Questa situazione ha portato a una trasformazione del quartiere, spesso senza un’adeguata regolamentazione, mettendo in discussione la tutela delle botteghe tradizionali e il valore autentico della zona.

