Salvini rilancia il decreto Sicurezza | Attenzione a giovani stranieri serve una legge specifica

Matteo Salvini ha ribadito l’importanza di mantenere il decreto Sicurezza, evidenziando la necessità di una legge specifica per monitorare meglio i giovani stranieri. Il tema rappresenta una delle priorità della Lega, come sottolineato dal vicepremier in un’intervista a Rtl 102. La questione rimane al centro del dibattito politico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e controllo sul territorio.

Il decreto sicurezza resta una delle priorità della Lega di Matteo Salvini. A ricordarlo è stato lo stesso vicepremier nel corso di una intervista a Rtl 102.5, in cui ha commentato l’omicidio di Abanoub Youssef, il 18enne accoltellato a morte in classe lo scorso venerdì. Un episodio di una violenza inaudita che ha spinto l’intera classe politica ad una riflessione sulla crescita degli episodi di violenza tra giovanissimi. Salvini ha ricordato che il nuovo decreto sicurezza è in lavorazione ormai da mesi, ma che può essere implementato con le norme che più sono necessarie al nostro Paese. Quindi, di fronte a quanto accaduto a La Spezia, la Lega si è interrogata sul bisogno di intervenire in contesti specifici, dove solitamente sono presenti un gran numero di studenti stranieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Centrodestra spaccato sulla sicurezza. Meloni rilancia il decreto, Lega e FdI si sfidano sui militari in strada

Nel centrodestra si registra una divisione sulla gestione della sicurezza, con Giorgia Meloni che propone di rilanciare il decreto già pianificato. La Lega e Fratelli d’Italia si confrontano su questioni come la presenza dei militari in strada, evidenziando una differenza di approccio all’interno della coalizione. La discussione riflette le sfide politiche e le diverse sensibilità sulla priorità di intervento in materia di ordine pubblico.

