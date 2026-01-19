Salerno la tentazione dell' asse anti-De Luca | pressing di M5S su PD e alleati

A Salerno, la situazione politica si intensifica, con il Movimento 5 Stelle esercitando pressione su PD e alleati in merito all'asse anti-De Luca. Le recenti dimissioni di Enzo Napoli e gli attacchi rivolti a Gaetano Manfredi e all’assessore Claudia contribuiscono a un clima di tensione all’interno del Partito Democratico, evidenziando le complessità della scena politica locale e le dinamiche di confronto tra le diverse forze.

Resta di grande irritazione il clima in casa Partito democratico. Le dimissioni di Enzo Napoli, gli affondi durissimi a Gaetano Manfredi e pure al nuovo assessore all’Ambiente Claudia Pecoraro, la prospettiva di una visita di Elly Schlein a Napoli ancora una volta in un clima di tensione. Una crescendo di elementi che ha alimentato il malumore. Ancora una volta Vincenzo De Luca rappresenta una spina per il Pd. Il pressing Nelle ultime ore la segreteria nazionale del Pd sarebbe in pressing sul primo cittadino dimissionario per chiedergli di ritirare le dimissioni. Ipotesi che l’ormai primo cittadino uscente dovrebbe scartare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il sindaco Pd di Salerno ha annunciato le proprie dimissioni, consegnando formalmente la decisione al Segretario generale, che procederà con le procedure previste. La notizia si inserisce in un contesto politico che vede il possibile ritorno di Vincenzo De Luca, figura di rilievo nella scena locale. La decisione del primo cittadino sarà ora valutata dagli organi istituzionali competenti, segnando un momento di transizione per l’amministrazione cittadina.

Caltagirone, Pd e M5S collaborano con De Luca per creare un’alternativa al centrodestra. L’obiettivo è affrontare le criticità della regione, nonostante il suo bilancio importante e i fondi europei ricevuti. È essenziale individuare soluzioni concrete per migliorare la gestione e rispondere alle esigenze dei cittadini, puntando a un percorso condiviso di sviluppo e stabilità.

