Sale il numero dei cristiani perseguitati nel mondo Guarda caso ai primi posti ci sono tre nazioni fortemente islamiche

Il numero di cristiani perseguitati nel mondo è in aumento, con molte delle nazioni più colpite caratterizzate da una forte presenza islamica. In un contesto storico segnato da conflitti di diversa natura, le guerre continuano a influenzare profondamente le vite delle comunità, evidenziando le sfide di un mondo in continuo cambiamento. Comprendere queste dinamiche è essenziale per affrontare con consapevolezza le questioni di libertà religiosa e diritti umani.

Nel tumultuoso cammino della Storia, con cui siamo costretti, ogni giorno, a fare i conti, le guerre sembrano avere ritrovato una loro centralità: guerre civili, guerre globali, guerre preventive. E con le guerre l'intolleranza pare straripare, azzerando decenni di faciliillusori processi d'integrazione sociale, culturale, politica, financo religiosa. Abituati a considerare le "guerre di religione" un retaggio di tempi lontani ed "oscuri", eccoci obbligati a fare, oggi, i conti, con i drammi di un'intolleranza religiosa che mette in discussione le pie illusioni di chi immaginava (dopo la caduta dei blocchi storici) un orizzonte comune, fatto di libertà, di integrazione, di rispetto reciproco delle differenze.

