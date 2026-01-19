Sail GB a Perth si impone Emirates GBR Red Bull Italy è settima ma ingaggi pericolosi

Durante le regate a Perth, Sail GB si impone su Emirates GBR, mentre Red Bull Italy si posiziona settima, con avversari agguerriti. Le forti raffiche di vento hanno reso difficile la manovra degli scafi, causando collisioni tra i team neozelandese e svizzero e danneggiamenti. Le condizioni estreme hanno messo alla prova la resistenza e la tecnica degli equipaggi, evidenziando il livello di competitività in questa competizione.

La sesta stagione di Sail GP, il circuito più prestigioso della vela mondiale, non poteva che ripartire dagli antipodi dove si vive un'estate molto calda. A Perth sono state portate a termine un totale di sette regate nei due giorni in acqua, condite da un vento robusto – il famoso Fremantle Doctor - che ha soffiato con raffiche superiori ai 20 nodi, condizioni in cui gli F50 diventano estremamente veloci. Il problema è nato quando il vento è salito oltre i 40 nodi, con onda formata, condizioni che rendono i catamarani lunghi oltre 15 metri non semplici da condurre e gestire nello stretto con gli incroci.

