Saelemaekers il tuttofare del Milan di Allegri Qualità corsa e voglia | fa la differenza

Alexis Saelemaekers si conferma un elemento versatile e affidabile nel Milan di Allegri. Con qualità tecniche, corsa costante e determinazione, il giovane belga contribuisce in modo significativo alle dinamiche della squadra. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e di mantenere alta l’intensità rende Saelemaekers un punto di riferimento importante per i rossoneri, come dimostrato anche nella recente vittoria contro il Lecce.

Milan-Lecce 1-0, i rossoneri dominano la partita, specialmente nella ripresa in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha creato occasioni su occasioni fermati da un grandissimo Falcone. La rete decisiva arriva con Fullkrug con un colpo di testa davvero da bomber d'area di rigore. Chi ha servito l'assist vincente è Saelemaekers autore di una prestazione notevole a tutto campo. Ecco le pagelle dell'esterno rossonero dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Sfiora il gol con un sinistro da fuori e non si ferma un attimo fino a quando con un bel cross non serve l'1-0 a Füllkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

