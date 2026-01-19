Sabrina Buoro è stata nominata nuova presidente di Sibioc, con un focus su innovazione e sostenibilità nel settore della medicina di laboratorio. In un contesto di crescente carenza di vocazione verso questa disciplina, Buoro sottolinea l’importanza di interventi mirati per valorizzare questa area fondamentale della sanità. La sua leadership mira a promuovere strategie che coniughino progresso scientifico e responsabilità ambientale, contribuendo al rafforzamento del settore.

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi assistiamo a una crescente carenza di vocazione verso la medicina di laboratorio, una criticità sulla quale è necessario intervenire con decisione. Senza professionisti motivati, solidi, guidati da competenze scientifiche robuste e da una visione sistemica, la medicina di laboratorio non è in grado di esprimere pienamente le proprie potenzialità a sostegno di una sanità equa e sostenibile e di una ricerca e sviluppo di qualità. Innovazione tecnologica, applicazioni dell'intelligenza artificiale, metodi diagnostici avanzati e sostenibilità rappresentano sfide centrali per il presente e il futuro del settore, ma devono essere governate da un pensiero scientifico strutturato e da una comunità professionale coesa, capace di orientare l'innovazione garantendo al tempo stesso equità di accesso, sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e modernizzazione nella ricerca e sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sabrina Buoro nuova presidente Sibioc: "Obiettivi innovazione e sostenibilità"

