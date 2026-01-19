Sabrina Buoro nuova presidente Sibioc | Obiettivi innovazione e sostenibilità

Sabrina Buoro è stata nominata nuova presidente di Sibioc. Nel suo discorso di insediamento, sottolinea l’importanza di promuovere innovazione e sostenibilità nel settore della medicina di laboratorio, evidenziando una crescente carenza di vocazione verso questa specializzazione. La sua leadership si propone di affrontare le criticità attuali e di valorizzare il ruolo fondamentale di questa disciplina nella sanità moderna.

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - "Oggi assistiamo a una crescente carenza di vocazione verso la medicina di laboratorio, una criticità sulla quale è necessario intervenire con decisione. Senza professionisti motivati, solidi, guidati da competenze scientifiche robuste e da una visione sistemica, la medicina di laboratorio non è in grado di esprimere pienamente le proprie potenzialità a sostegno di una sanità equa e sostenibile e di una ricerca e sviluppo di qualità. Innovazione tecnologica, applicazioni dell'intelligenza artificiale, metodi diagnostici avanzati e sostenibilità rappresentano sfide centrali per il presente e il futuro del settore, ma devono essere governate da un pensiero scientifico strutturato e da una comunità professionale coesa, capace di orientare l'innovazione garantendo al tempo stesso equità di accesso, sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e modernizzazione nella ricerca e sviluppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

