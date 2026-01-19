Sabatini | Fullkrug soluzione in più Con il Lecce non ha concesso nulla in difesa

Sandro Sabatini ha commentato la recente partita tra Milan e Lecce, evidenziando come Fullkrug rappresenti una risorsa aggiuntiva per i rossoneri. Secondo l’analisi del giornalista, il Lecce ha mostrato solidità difensiva, senza concedere opportunità chiare agli avversari. L’intervento offre uno sguardo obiettivo sull’andamento del match, sottolineando gli aspetti tattici e le prestazioni delle due squadre.

"Il Milan dal primo di gennaio ha una soluzione in più che prima non aveva, ovvero Fullkrug". Il giornalista Sandro Sabatini parla della vittoria del Milan contro il Lecce per 1-0 proprio grazie al gol dell'attaccante tedesco. Come ha sottolineato Sabatini, Fullkrug è arrivato a fine dicembre in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. LEGGI ANCHE: Moretto sul Milan: "Rifinanziamento del debito tramite Comvest a febbraio. Furlani.">>> Sabatini poi torna sui pareggi contro le 'piccole' e sottolinea una differenza cruciale rispetto alla vittoria ottenuta contro i giallorossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

