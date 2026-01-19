Nelle ultime ore, si riaccende il dibattito sulla posizione di Sabatini come assistente di Esposito. Durante un'intervista a Pressing, sono emerse dichiarazioni che sollevano dubbi sulla natura del loro rapporto professionale. La questione, di interesse per tifosi e addetti ai lavori, richiede chiarezza per comprendere appieno le dinamiche interne alla squadra.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il post-partita di Udinese-Inter ha lasciato in dote non solo tre punti fondamentali per la corsa scudetto dei campioni d’Italia, ma anche un acceso dibattito mediatico sulle reali gerarchie e il valore dei singoli episodi. Al centro della contesa, negli studi di Pressing, è finito il passaggio di Francesco Pio Esposito, il giovane e promettente centravanti classe 2005 che sta trovando spazio sotto la guida di Cristian Chivu, verso Lautaro Martinez, l’implacabile capitano argentino dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini fa partire il caso: è assist di Esposito o no? Le dichiarazioni a Pressing

Leggi anche: Esposito fa l’assist. Svista Dumfries. Frattesi frenato

Trevisani esalta Cancelo: è scontro a Pressing con Sabatini! Il dibattito

Nel dibattito tra Trevisani e Sabatini, si confrontano le opinioni su Cancelo e Dumfries, rispettivamente. Trevisani esalta le qualità di Cancelo, mentre Sabatini difende Dumfries. La discussione mette in evidenza le differenze di vedute tra i due, senza toni eccessivi, offrendo un'analisi equilibrata delle prestazioni dei calciatori coinvolti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juventus, il rigore di David fa ancora discutere. Sabatini e Ordine contro Spalletti: “Allusioni fuori dalla realtà” - I due giornalisti rispondono alle parole del tecnico bianconero: prosegue il botta e risposta a distanza dopo il penalty sbagliato dal canadese ... sport.virgilio.it