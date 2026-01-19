ruote classiche che passione un successo la festa dei 30 anni

Le ruote classiche rappresentano una passione duratura. La festa dei 30 anni di questa passione è stata un’occasione per celebrare modelli storici come la Triumph Tr3 del 1959 e la Mgb del 1963, incontratesi in viale Montegrappa a Prato poco prima di Natale 1995. Un momento che testimonia il fascino senza tempo delle automobili d’epoca e l’importanza di preservare questa eredità culturale.

Due automobili si incontrano in viale Montegrappa a Prato qualche giorno prima del Natale 1995: sono una Triumph Tr3 del 1959 e una Mgb del 1963. Appartengono a Tiziano Cherubini e al compianto Vittorio Lanini. Da lì scatta l’idea: dare vita a un’associazione sportiva che potesse dare una ‘casa’ agli appassionati di motori. Idea che si concretizzerà poche settimane dopo: il 17 gennaio 1996 dodici soci fondatori danno vita a Ruote Classiche Club Prato. Parte così il racconto del libro ‘Al Circolo dei Motori’, il volume celebrativo dei trent’anni di Ruote Classiche Club Prato, scritto da Tiziano Cherubini, edito da Nada Edizioni, che è stato presentato al Convitto Cicognini durante la festa per celebrare il terzo decennio di attività del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una parata di auto storiche per festeggiare i 30 anni di attività di Ruote Classiche Club Prato

Il Ruote Classiche Club Prato celebra i suoi 30 anni di attività con una parata di auto storiche. L’evento, in programma a Prato il 12 gennaio 2026, offre un momento di incontro tra appassionati e cittadini, valorizzando la passione per le vetture d’epoca, la memoria storica e il senso di comunità. Una giornata dedicata ai motori e alla solidarietà, aperta a tutta la città.

