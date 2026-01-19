Rugani verso la permanenza | la Juventus non apre all’addio

Daniele Rugani sembra destinato a rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione. Non ci sono trattative concrete per la sua cessione, e le recenti scelte tecniche e il rinnovo contrattuale rafforzano la sua posizione nel club. Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie A, la società sembra orientata a confermarlo, mantenendo stabile la rosa difensiva in vista dei prossimi impegni.

Daniele Rugani va verso la permanenza alla Juventus: il difensore centrale, seguito da più club di Serie A, non è al centro di trattative concrete e difficilmente lascerà Torino in questa sessione di mercato, anche alla luce delle scelte tecniche e del recente rinnovo contrattuale che ne ha consolidato il ruolo all’interno del gruppo. Nessuna accelerazione sul mercato. Negli ultimi giorni il nome di Rugani è stato accostato a diverse società del campionato italiano, tra cui la Fiorentina. Si è trattato però di semplici sondaggi, mai sfociati in un dialogo avanzato. La Juventus, dal canto suo, non avverte la necessità di intervenire sul reparto arretrato, considerato già competitivo e numericamente coperto.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Vlahovi? e la Juventus verso l’addio: sarà parametro zero

Dušan Vlahovic sembra ormai vicino a lasciare la Juventus al termine della stagione, con l’accordo di addio a parametro zero sempre più probabile. La trattativa ormai è definita, e il futuro del giocatore si prospetta lontano dai bianconeri. La situazione evidenzia come si siano ormai esauriti i margini di manovra e le possibilità di un rinnovo o di altre soluzioni contrattuali.

