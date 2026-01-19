Rubinetti a secco da ore a causa di un guasto alla rete elettrica

A causa di un guasto alla rete elettrica, i pozzi che alimentano le zone di Casale, Versano, Furnolo, Carbonara e aree limitrofe nel territorio di Teano sono inattivi, provocando una carenza idrica prolungata. La situazione ha portato all’assenza di acqua nei rubinetti per diverse ore. Si stanno adottando tutte le misure necessarie per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Gravi carenze idriche in diverse zone del territorio comunale di Teano. Il problema è causato da un guasto sulla linea elettrica che alimenta i pozzi che servono le zone di Casale, Versano, Furnolo, Carbonara e aree limitrofe.A monitorare la situazione è il sindaco Giovanni Scoglio: “A causa di.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Guasto alla rete idrica: rubinetti a secco per le riparazioni Emergenza idrica: guasto improvviso, rubinetti a secco in diverse zone di LecceUn improvviso guasto alla rete idrica di Lecce ha provocato l'interruzione dell'erogazione di acqua in varie zone della città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Guasto idrico a Catanzaro, rubinetti a secco e scuole chiuse venerdì 16 gennaio: ecco l’elenco completo - A causa di un guasto alla condotta Sorical, venerdì 16 gennaio mancherà l'acqua in gran parte di Catanzaro ed "è stata disposta la chiusura delle scuole". orizzontescuola.it Cosa fare quando termostato e caldaia non funzionano MALFATTORI IN GIRO, ACQUA CHE MANCA E NOI A SAN BENITO!!!! Nel mentre propagano svariati tentativi di scasso, rubinetti a secco in via Mazzini e per il resto del paese razionamenti SASI (Tollo nel calendario fino al 19 gennaio!), il primo cittad - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.