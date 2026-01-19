Rubano dentro l' auto di una donna poi usano le carte di credito | condannati

Due uomini di Napoli sono stati condannati definitivamente per aver sottratto denaro e oggetti personali dall’auto di una donna a Nocera Inferiore. Dopo il furto, hanno utilizzato le carte di credito rubate, aggravando la loro posizione. La sentenza conferma la loro responsabilità in un episodio che ha coinvolto furto e uso fraudolento di strumenti di pagamento.

Condanna definitiva per due napoletani che, qualche anno fa, avevano rubato denaro ed effetti personali a una donna, a Nocera Inferiore. Lo ha deciso la Cassazione. I due erano accusati in concorso di essersi appropriati del telefono cellulare e del borsellino della vittima, sottraendoli dall'abitacolo della vettura di quest'ultima mentre la distraevano chiedendole pretestuose indicazioni stradali. Successivamente, utilizzarono le carte di credito trafugate alla donna, per ritirare denaro contante da un bancomat. Il ricorso della difesa è stato dichiarato inammissibile, mentre la pena confermata, emessa nei precedenti giudizi in continuazione con altri episodi.

