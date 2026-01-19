Ruba in una casa estiva e lascia macchie di sangue e impronte | denunciato

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sottrarre oggetti da una casa estiva. Le indagini hanno confermato la sua presenza sul luogo, evidenziata da tracce di sangue e impronte digitali. Gli accertamenti scientifici hanno identificato senza margine di errore il responsabile, che ora dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

"Incastrato" dal suo stesso sangue e dalle impronte. Rilievi scientifici ed esami non hanno lasciato alcun dubbio: il quarantenne, R. E, di Menfi è l'autore del furto con danneggiamento compiuto in una casa estiva di via Lido a Sciacca. A denunciare, alla locale Procura della Repubblica, l'uomo.

