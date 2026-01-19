Rovetta raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana | richieste anche dal Sud

A Crans-Montana, la parrucchiera Stefania Cafarchia organizza una raccolta di capelli per gli ustionati, con richieste anche dal Sud Italia. Chi dona almeno 20 centimetri di capelli riceve un taglio e una piega gratuiti. I capelli saranno spediti in Svizzera, dove verranno utilizzati per realizzare parrucche destinate ai giovani rimasti ustionati, contribuendo a migliorare il loro percorso di recupero e benessere.

L’INIZIATIVA. La parrucchiera Stefania Cafarchia: taglio e piega gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli, che saranno spediti in Svizzera per realizzare parrucche da destinare ai ragazzi rimasti ustionati. Arrivano anche dal Sud Italia e da diverse province lombarde le richieste di donare i propri capelli per gli ustionati di Crans Montana grazie all’iniziativa della parrucchiera Stefania Cafarchia, proprietaria di Art Hair a Rovetta, che ha condiviso sui social di voler offrire taglio e piega gratuita a chi donerà almeno 20 centimetri di capelli per una buona causa. Obiettivo: spedire i capelli in Svizzera per realizzare parrucche da destinare agli ustionati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

