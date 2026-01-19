Rovetta raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana | richieste anche dal Sud
A Crans-Montana, la parrucchiera Stefania Cafarchia organizza una raccolta di capelli per gli ustionati, con richieste anche dal Sud Italia. Chi dona almeno 20 centimetri di capelli riceve un taglio e una piega gratuiti. I capelli saranno spediti in Svizzera, dove verranno utilizzati per realizzare parrucche destinate ai giovani rimasti ustionati, contribuendo a migliorare il loro percorso di recupero e benessere.
L’INIZIATIVA. La parrucchiera Stefania Cafarchia: taglio e piega gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli, che saranno spediti in Svizzera per realizzare parrucche da destinare ai ragazzi rimasti ustionati. Arrivano anche dal Sud Italia e da diverse province lombarde le richieste di donare i propri capelli per gli ustionati di Crans Montana grazie all’iniziativa della parrucchiera Stefania Cafarchia, proprietaria di Art Hair a Rovetta, che ha condiviso sui social di voler offrire taglio e piega gratuita a chi donerà almeno 20 centimetri di capelli per una buona causa. Obiettivo: spedire i capelli in Svizzera per realizzare parrucche da destinare agli ustionati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Parte la raccolta di capelli per realizzare parrucche per gli ustionati di Crans Montana
È iniziata la raccolta di capelli destinata alla creazione di parrucche per le persone ustionate di Crans Montana. Questo gesto, semplice ma significativo, mira a supportare il percorso di recupero di chi ha subito gravi ustioni. Sebbene il cammino verso la guarigione possa essere ancora lungo, iniziative come questa offrono vicinanza e speranza a chi affronta una sfida così complessa.
Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli ai ragazzi ustionati
Un'iniziativa di solidarietà dal Biellese offre tagli e pieghe gratuite per raccogliere capelli da donare ai giovani ustionati di Crans-Montana, in Svizzera. Un gesto semplice ma significativo per supportare chi ha affrontato gravi ustioni, contribuendo a una causa di grande valore sociale. L'evento invita alla partecipazione di chi desidera contribuire con un gesto di solidarietà concreto.
Rovetta, raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana: richieste anche dal Sud - La parrucchiera Stefania Cafarchia: taglio e piega gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli, che saranno spediti in Svizzera per realizzare parrucche da destinare ai ragazzi ... ecodibergamo.it
16 gennaio 2026. Questa sera alle ore 18 e’ stata interrotta momentaneamente la viabilità lungo la ex SP 53 nelle vicinanze del centro raccolta rifiuti delle Borlezze. Su istanza della Geco Srl abbiamo dovuto intervenire per il taglio di un pianta pericolante che - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.