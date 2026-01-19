Rotonda di Porta Aurea consegnati i lavori di ammodernamento

Questa mattina sono stati consegnati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea, ingresso principale al Parco Archeologico della Valle dei Templi. L’intervento mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza di questa importante area di accesso, garantendo un adeguato livello di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico.

Consegnati questa mattina i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea, punto d'accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi.Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco Miccichè, l'assessore Carmelo Cantone; l'ingegnere Salvatore Pace del Parco. I lavori, finanziati tramite il contributo economico che il Parco Archeologico versa al Comune di Agrigento, hanno un importo complessivo di 112.

