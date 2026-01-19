Rosciano altro colpo con la tecnica del finto nipote | fermati i truffatori quanto avevano rubato

A Rosciano, è stato sventato un tentativo di truffa con la tecnica del

Un arresto e una denuncia a Caserta, dove è stata portata alla luce una truffa aggravata ai danni di un’anziana. I responsabili, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati fermati il 14 gennaio 2026 nei pressi di Marcianise, dopo essere stati sorpresi in possesso di monili in oro e 650 euro sottratti con l’inganno a una donna di 80 anni residente a Rosciano (Pescara). Operazione della Polizia Stradale di Caserta Nord Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a un’automobile sospetta, utilizzata da individui dediti alla truffa ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

