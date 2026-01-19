Room with a View | una mostra solidarietà e migrazioni

Dal 21 al 27 gennaio, presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna, si terrà la mostra

A Bologna dal 21 al 27 gennaio, presso la Sala Incontri della Biblioteca Salaborsa, sarà aperta la mostra Room with a View, curata dalle artiste Cristina Portolano e Chiara Trivelli sui temi della solidarietà e delle migrazioni. A realizzare le opere in mostra un gruppo di studenti e studentesse.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Patto migrazioni, von der Leyen: “solidarietà ed efficienza”

L'articolo analizza le dichiarazioni di Ursula von der Leyen riguardo al Patto sulle migrazioni, evidenziando le sue affermazioni sulla solidarietà e l'efficienza. Si affronta inoltre il dibattito sulle implicazioni demografiche e politiche di questa iniziativa, considerata da alcuni come un passo verso un cambiamento profondo dell'identità europea.

