Room with a View | una mostra solidarietà e migrazioni

19 gen 2026

Dal 21 al 27 gennaio, presso la Biblioteca Salaborsa di Bologna, si terrà la mostra

A Bologna dal 21 al 27 gennaio, presso la Sala Incontri della Biblioteca Salaborsa, sarà aperta la mostra Room with a View, curata dalle artiste Cristina Portolano e Chiara Trivelli sui temi della solidarietà e delle migrazioni. A realizzare le opere in mostra un gruppo di studenti e studentesse.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

L'articolo analizza le dichiarazioni di Ursula von der Leyen riguardo al Patto sulle migrazioni, evidenziando le sue affermazioni sulla solidarietà e l'efficienza. Si affronta inoltre il dibattito sulle implicazioni demografiche e politiche di questa iniziativa, considerata da alcuni come un passo verso un cambiamento profondo dell'identità europea.

