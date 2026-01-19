Romanengo, nel Cremonese, si distingue per la produzione di miele biologico di alta qualità. Sergio Zipoli, apicoltore locale, ha ottenuto la medaglia d’oro al Premio internazionale Biolmiel, riconoscimento che conferma l’eccellenza del miele prodotto in questa zona. Questa vittoria sottolinea l’impegno e la tradizione di Romanengo nel settore apicolo, offrendo un prodotto apprezzato per autenticità e purezza.

Romanengo (Cremona), 19 gennaio 2026 – Il miele biologico più buono del mondo è quello di Romanengo. A certificarlo sono i risultati da medaglia d’oro che ha ottenuto l’ apicoltore Sergio Zipoli nell’ambito della diciottesima edizione del Premio internazionale Biolmiel. Una competizione del settore dell’apicoltura biologica svoltasi a Bari, con la partecipazione, nelle due categorie monoflora e millefiori, di un totale d i 228 campioni di miele provenienti da Algeria, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, e Spagna. A Milano nasce Leila, la biblioteca degli oggetti: perché comprare quando si può condividere? Sergio Zipoli ha partecipato con sette campioni di miele vincendo altrettante medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Romanengo è la terra del miele biologico più buono al mondo. Sergio Zipoli domina al Premio Biolmiel

Leggi anche: Vallata, il miele più buono. Vincitore è Lionello Conti. Ecco i premiati del contest

Leggi anche: Altobelli al miele con Lautaro: «È il più forte al mondo! Momento no dell’Inter? Ci sono passato anch’io e posso dire questo»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Romanengo, picchia il padre e butta a terra la nonna: arrestato dai carabinieri, ora ha il braccialetto elettronico - Ora per l’uomo è scattato il divieto di avvicinamento Romanengo (Cremoa) – Botte al padre e alla nonna. ilgiorno.it

Romanengo 1780 | Milan - facebook.com facebook