Romagnoli naufrago nell’oceano tra ippocampi e piranha

Gabriele Romagnoli descrive il web come un vasto oceano, un ambiente complesso e variegato in cui si alternano opportunità e rischi. Tra rotte sicure e insidie, il mondo digitale ospita risorse preziose e pericoli nascosti, come piranha e ippocampi. Questa metafora invita a navigare con attenzione, consapevoli delle sfide e delle potenzialità di un universo in continua evoluzione.

