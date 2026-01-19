Roma-Stoccarda Europa League | le probabili formazioni

Roma e Stoccarda si affrontano giovedì alle 21:00 all'Olimpico, in occasione della settima giornata della fase a gruppi di Europa League. La partita rappresenta un momento importante per il cammino europeo delle due squadre. Di seguito, le probabili formazioni e le analisi principali per capire meglio le strategie in campo.

La Roma si gioca una fetta importante del proprio cammino europeo: giovedì sera alle 21:00, allo stadio Olimpico, i giallorossi ospitano lo Stoccarda nella 7ª giornata della League Phase di Europa League. Una sfida delicata, da dentro o fuori per il posizionamento finale, che arriva in un momento segnato da dubbi di formazione e da un’infermeria ancora affollata. Roma, Gasperini tra allarme Hermoso e scelte obbligate. In casa Roma tiene banco la situazione di Hermoso. Gian Piero Gasperini non ha nascosto la preoccupazione nel post gara, lasciando intendere come l’ipotesi di un problema tendineo sia tutt’altro che marginale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

