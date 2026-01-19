Roma rinnovo in stallo per Çelik | si muove la Juventus

Roma e Zeki Çelik, in scadenza a fine stagione, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. La trattativa tra il club giallorosso e il terzino turco si trova attualmente in una fase di stallo, mentre la Juventus monitora con attenzione la situazione. La ricerca di una soluzione prosegue senza aggiornamenti ufficiali, lasciando il futuro di Çelik ancora incerto.

Scenario di mercato che prende forma attorno a Zeki Çelik. Il terzino, in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione, si allontana dal rinnovo: le interlocuzioni sono entrate in una fase di forte stallo. Secondo quanto filtra negli ambienti di mercato, le richieste avanzate dal giocatore non rientrano nei parametri economici del club giallorosso. Un disallineamento che mette seriamente a rischio la chiusura dell’accordo e apre scenari concreti in vista dell’estate. In questo contesto si muove la Juventus, che segue Çelik da tempo e si prepara a sfruttare l’occasione a parametro zero. I bianconeri avrebbero già pronta una proposta da sottoporre all’entourage del laterale turco per anticipare la concorrenza e impostare il trasferimento a Torino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Roma, stallo totale per Çelik: Juve alla finestra

A Trigoria, la trattativa per il rinnovo di Zeki Çelik con la Roma si è temporaneamente bloccata. La situazione resta invariata, senza progressi né avances concrete, lasciando il futuro del giocatore ancora incerto. La società e l’entourage del calciatore continuano a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi significativi. Juve e altre squadre osservano con attenzione la vicenda, che rimane in fase di valutazione.

