A due settimane dalla chiusura del calciomercato invernale, la Roma continua a valutare possibili interventi per rafforzare la rosa. Sul mercato, rimane in primo piano il nome di Fortini, mentre Seys rappresenta un’alternativa ancora in discussione. La società lavora con attenzione per completare il reparto, mantenendo aperte diverse opzioni prima della fine della sessione di mercato.

A circa due settimane dalla chiusura del calciomercato invernale, la Roma non considera affatto conclusa la propria campagna di rafforzamento. Gli arrivi di Malen e Robinio Vaz hanno dato un primo segnale, ma la dirigenza giallorossa è al lavoro per completare la rosa con un esterno offensivo e un esterno sinistro a tutta fascia, profili ritenuti centrali per ampliare soluzioni e profondità. Fortini, il nome caldo per la fascia sinistra. In questo scenario prende quota il profilo di Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina. L’esterno viola è seguito da tempo a Trigoria e, secondo le ultime indicazioni, il pressing della Roma si è intensificato nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mercato ancora aperto: pressing su Fortini, Seys resta l’alternativa

Roma in pressing su Fortini: contatti avviati e concorrenza avvisata

La Roma ha avviato contatti con Niccolò Fortini, giovane esterno sinistro della Fiorentina nato nel 2006, attualmente sotto contratto fino al 2027. La società giallorossa ha manifestato interesse per il giocatore, mentre la Fiorentina non ha ancora definito un eventuale rinnovo. La trattativa è in fase di sviluppo, con la Roma che cerca di anticipare la concorrenza in vista di una possibile transizione.

Roma, la fascia sinistra resta un cantiere: Fortini nel mirino

Roma prosegue il lavoro sul campo, concentrandosi su quei settori della squadra ancora in fase di consolidamento. Dopo aver introdotto nuove opzioni offensive, il club si impegna a migliorare anche la fase difensiva e il reparto centrale, con l’obiettivo di rafforzare l’equilibrio complessivo. La strategia mira a consolidare la stabilità della squadra, mantenendo un approccio concreto e senza eccessivi clamori.

