Roma Massara ci riprova | Zirkzee torna un obiettivo per l’attacco

La Roma non chiude il mercato e prepara una nuova mossa offensiva: dopo gli innesti di Donyell Malen e Robinio Vaz, la dirigenza giallorossa valuta un ulteriore tentativo per Joshua Zirkzee, profilo ritenuto ideale per completare il reparto da consegnare a Gian Piero Gasperini. La partita, ora, si gioca sulle tempistiche e sulla disponibilità del Manchester United. Il direttore sportivo Frédéric Massara attende un segnale dall’Inghilterra prima di lanciare l’affondo finale: la palla passa al club di Premier e a Michael Carrick, chiamati a chiarire il perimetro dell’operazione e la formula possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Massara vuole chiudere Zirkzee: Ferguson libera lo slot in attacco

