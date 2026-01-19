Roma l’infortunio di Hermoso riapre la pista Dragusin

Dopo l’infortunio di Mario Hermoso, la Roma si trova a dover riconsiderare le proprie opzioni difensive. La possibile riapertura della pista Dragusin rappresenta una soluzione che il club sta valutando attentamente, alla ricerca di un rinforzo che possa garantire affidabilità e copertura nel reparto arretrato. La situazione richiede una riflessione immediata, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e solidità in vista delle prossime sfide.

Emergenza difensiva e riflessioni immediate in casa Roma. Dopo l’infortunio di Mario Hermoso, il club giallorosso valuta un ritorno di fiamma per Radu Dr?gu?in. La notizia prende corpo nelle ultime ore: Hermoso ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, uno stop che non sarà breve e che cambia le priorità sul mercato. In questo scenario, la Roma sta riflettendo se tornare a insistere su Radu Dr?gu?in per rinforzare il reparto. L’indicazione arriva da Gianluca Di Marzio, che segnala come l’assenza prolungata dello spagnolo possa riaprire il dossier Dragusin già nelle prossime ore. Situazione in evoluzione: l’infortunio accelera le valutazioni e il mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Calciomercato Roma, la pista Zirkzee si riapre: l’indizio sui social

Nel calciomercato della Roma, si torna a parlare di Joshua Zirkzee, con una possibile riapertura della trattativa. Nei social del club sono emersi segnali che potrebbero indicare un interesse concreto per l’attaccante olandese. La giornata del 14 gennaio ha visto i giallorossi uscire dalla Coppa Italia, ma il mercato continua a riservare novità che meritano attenzione.

