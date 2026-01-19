Roma lesione per Hermoso | stop non breve

Roma: Mario Hermoso ha subito una lesione di secondo grado all’ileopsoas durante la partita contro il Torino. Dopo gli accertamenti, è emerso che il giocatore dovrà rispettare un periodo di stop, anche se non ancora definito con precisione. La squadra dovrà quindi valutare le eventuali alternative per il reparto difensivo in vista delle prossime sfide.

Brutte notizie in casa Roma. Dagli accertamenti effettuati dopo l’uscita anticipata contro il Torino, Mario Hermoso ha riportato una lesione di secondo grado all’ileopsoas. La conferma arriva dalla redazione di Vocegiallorossa.it, che riferisce degli esami strumentali svolti nelle ore successive al match. Il difensore aveva accusato dolore nella zona dell’anca durante la gara, rendendo necessario il cambio immediato e gli approfondimenti clinici. Lo stop non sarà breve. I tempi di recupero verranno valutati giorno per giorno dallo staff medico giallorosso, con un programma basato su terapie, riabilitazione e rientro graduale, per evitare ricadute in una fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, nuovo stop per Dovbyk: lesione alla coscia

Roma comunica che Artem Dovbyk si è fermato nuovamente a causa di una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, riscontrata dopo gli accertamenti di questa mattina. La prognosi e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.

