Roma comunica che Mario Hermoso è stato diagnosticato con una lesione di secondo grado all’ileopsoas, che ne preclude la presenza contro il Milan. In dubbio rimane invece Çelik, ancora sotto valutazione. La società fornirà aggiornamenti sul recupero dei giocatori e sulle eventuali soluzioni alternative per la difesa.

Emergenza difensiva confermata in casa Roma. Nella giornata odierna Mario Hermoso si è sottoposto ad accertamenti strumentali dopo l’uscita anticipata nel match contro il Torino: gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas. Il quadro clinico chiarisce subito le conseguenze: Hermoso salterà certamente la sfida di domenica contro il Milan. I tempi di recupero verranno definiti con maggiore precisione nei prossimi giorni, ma lo stop non sarà breve. Aggiornamenti anche su Zeki Çelik. Il terzino, che aveva dato forfait già nel riscaldamento di Torino-Roma, accusa un problema muscolare al flessore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Roma, lesione per Hermoso: out col Milan. In dubbio Çelik

Leggi anche: Milan-Roma, probabili formazioni: Hermoso cerca conferma, il dubbio è su Dovbyk

Roma, lesione di secondo grado per Hermoso: il difensore salterà la sfida contro il Milan

Mario Hermoso, difensore della Roma, si infortuna di secondo grado e salterà la partita contro il Milan in programma domenica 25 gennaio alle 20:45. L'assenza del giocatore rappresenta un’assenza significativa per il tecnico Gian Piero Gasperini, influenzando le scelte tattiche in vista della 22ª giornata della Serie A 2025-2026. La società e il tecnico dovranno valutare le soluzioni per sostituire Hermoso in questa importante sfida.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, c'è il responso dell'infortunio di Hermoso: lesione di secondo grado, quanto starà fuori - Nessuna rottura tendinea (e già questo è un sospiro di sollievo): lo spagnolo dovrebbe stare fuori circa un mese ... corrieredellosport.it