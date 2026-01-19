Mario Hermoso, difensore della Roma, si infortuna di secondo grado e salterà la partita contro il Milan in programma domenica 25 gennaio alle 20:45. L'assenza del giocatore rappresenta un’assenza significativa per il tecnico Gian Piero Gasperini, influenzando le scelte tattiche in vista della 22ª giornata della Serie A 2025-2026. La società e il tecnico dovranno valutare le soluzioni per sostituire Hermoso in questa importante sfida.

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, dovrà fare i conti con un'assenza importante, quella di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, classe 1995, ha rimediato un infortunio ieri sera, durante la sfida vinta per 2-0 dai capitolini in casa del Torino e oggi ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità del problema. LEGGI ANCHE: Camarda torna al Milan o resta al Lecce? Le ultime news. Importante novità sull'infortunio >>> L'esito non è buono: lesione di secondo grado all'ileopsoas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma, lesione di secondo grado per Hermoso: il difensore salterà la sfida contro il Milan

Roma, c'è il responso dell'infortunio di Hermoso: lesione di secondo grado, quanto starà fuori - Nessuna rottura tendinea (e già questo è un sospiro di sollievo): lo spagnolo dovrebbe stare fuori circa un mese ... corrieredellosport.it