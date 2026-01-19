Roma il mercato non si ferma | Massara lavora sugli esterni dopo Malen e Vaz

Roma continua a lavorare sul mercato degli esterni, dopo aver già concluso gli acquisti di Malen e Vaz. A due settimane dalla fine della sessione invernale, la società mantiene aperte diverse opportunità per rinforzare la rosa, dimostrando attenzione e attenzione alle esigenze della squadra. La finestra di mercato resta quindi attiva, con possibili nuovi inserimenti che potrebbero arrivare prima della chiusura ufficiale.

A due settimane dalla chiusura del calciomercato invernale, la Roma non considera affatto conclusa la propria campagna acquisti. Dopo gli innesti di Malen e Robinie Vaz, il club giallorosso continua a muoversi per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa ancora più profonda. A confermarlo è stato il direttore sportivo Frederic Massara, che ha ribadito come il lavoro a Trigoria sia tutt’altro che finito. Lang in cima alla lista, ma il prezzo è un ostacolo. Il dossier più caldo riguarda l’esterno offensivo. Secondo quanto filtra, il primo nome sul tavolo è Noa Lang, attualmente al Napoli. Massara ha già avviato un confronto diretto con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, ma la posizione del club partenopeo è stata chiara: servono 27 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il mercato della Roma si muove rapidamente, con Massara che accelera le operazioni. Sono in arrivo Vaz e si intensifica l’interesse per Malen, mentre Raspadori rimane tra le opzioni. La società giallorossa cerca di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, adottando un approccio deciso e puntuale nelle trattative. Ecco un aggiornamento sulle principali mosse e strategie dei capitolini.

Il direttore sportivo della Roma, Massara, ha aggiornato sulla condizione dei giocatori: Malen e Vaz sono in forma, mentre Zirkzee è attualmente indisponibile. Per quanto riguarda Fortini, si valutano le prossime mosse. Inoltre, ha sottolineato che il rapporto con Gasperini è basato su un percorso condiviso, con l’importanza di una presenza costante della società nel processo decisionale.

