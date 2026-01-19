Roma | femminicidio Anguillara arrestato marito Procura rischio inquinamento prove

A Anguillara Sabazia, provincia di Roma, è stato arrestato il marito sospettato di femminicidio. La Procura ha manifestato preoccupazione per il possibile inquinamento delle prove, mentre emergono nuovi dettagli sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze e sulle misure adottate per fare luce sui fatti.

Emergono nuovi e inquietanti dettagli riguardo al caso di femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia, un comune situato in provincia di Roma. Il corpo di Federica Torzullo, una donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio, è stato rinvenuto ieri, interrato in una buca scavata con un mezzo meccanico. Questa buca era ricoperta da rovi ed era situata all’interno di un fondo contiguo a quello dell’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno, il quale è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. La decisione di arrestarlo è stata presa a causa del “pericolo di inquinamento probatorio”, come riportato in una nota ufficiale della Procura di Civitavecchia, guidata dal Procuratore Alberto Liguori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

