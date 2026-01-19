Roma si muove rapidamente sul mercato difensivo dopo l’infortunio di Mario Hermoso. La squadra valuta diverse opzioni per rafforzare la linea arretrata, complice l’emergenza difensiva scaturita dall’assenza dello spagnolo. Dragusin si prospetta come una delle soluzioni prioritarie, mentre il club segue attentamente le alternative disponibili, cercando di garantire stabilità e copertura nel reparto difensivo.

La Roma accelera sul mercato dei difensori dopo l’allarme scattato per Mario Hermoso: la serata positiva sul campo lascia spazio alla preoccupazione per l’infortunio dello spagnolo e spinge il club giallorosso a stringere i tempi. Il nome in cima alla lista è quello di Radu Dragusin, profilo individuato come priorità per rinforzare il reparto arretrato nelle prossime settimane. Gasperini in allerta: Hermoso preoccupa, la difesa va rinforzata. A fine gara, Gian Piero Gasperini non ha nascosto i timori per le condizioni di Hermoso, lasciando intendere come l’eventuale stop del centrale possa incidere sulle scelte di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, difesa in emergenza: Dragusin in cima alla lista

Roma, Zirkzee in cima alla lista: attesa e strategia sul mercato

Roma si prepara a definire il suo mercato, con Zirkzee in prima linea tra i nomi più discussi. L’attesa e le strategie sono al centro delle conversazioni, mentre il club valuta le migliori mosse per rafforzare la rosa. In questo contesto, il nome di Gasperini e le possibilità di un nuovo acquisto si intrecciano, creando un quadro di aspettative e pianificazione per la prossima stagione.

Leggi anche: Roma, accelerata per l’attacco: Zirkzee torna in cima alla lista di gennaio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, emergenza finita: a Torino torna la difesa titolare - Visualizzazioni: 2 Dopo un mese contro i granata il tecnico dei giallorossi Gasperini potrà contare sul terzetto difensivo base che ha fatto le fortune della Roma fino ad oggi. calciostyle.it

Roma in vantaggio Difesa imbarazzante - facebook.com facebook

Dall'esterno al centrale di difesa: il mercato della #Roma non è finito. E su #Zirkzee… @ValdarchiSimone #ASRoma #Calciomercato x.com