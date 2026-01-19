Roma | controlli in zona Termini tre arresti e sette denunce in poche ore

Nelle ultime ore, la polizia di Roma ha intensificato i controlli nelle zone vicine a Termini, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica. Durante un intervento nel fine settimana, sono stati arrestati tre soggetti e sette sono stati denunciati. Questi interventi si inseriscono in un’azione continua di monitoraggio nel centro della città, per mantenere un ambiente più sicuro per residenti e visitatori.

Proseguono i controlli del territorio nelle aree adiacenti allo scalo ferroviario di Roma Termini. Nell'ultimo intervento, effettuato durante il fine settimana, sono state arrestate tre persone e sette sono state denunciate. Questa operazione è stata coordinata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma e ha come obiettivo principale quello di contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa, garantendo al contempo una maggiore cornice di sicurezza urbana in uno dei principali snodi della Capitale. Ancora una volta, l'imponente dispositivo di sicurezza ha previsto l'impiego di assetti specializzati, con rinforzi forniti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, inclusi uomini e mezzi del primo Reggimento carabinieri Paracadutisti "Tuscania".

