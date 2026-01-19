A Roma, nel Municipio III, il completamento delle opere di urbanizzazione e la consegna del Parco Talenti alla gestione di Roma Capitale segnano un traguardo importante. Dopo oltre vent’anni di attesa, queste iniziative rappresentano un passo fondamentale per lo sviluppo del quartiere, migliorando la qualità della vita dei cittadini e favorendo una più efficace gestione degli spazi pubblici.

Il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, insieme al passaggio ufficiale della gestione del Parco Talenti a Roma Capitale, “rappresenta un risultato atteso da oltre vent’anni e un passaggio decisivo per lo sviluppo di questo quadrante della città”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota congiunta da Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera di Italia Viva al Municipio Roma III. “Con la conclusione dei lavori e la consegna al Municipio III di circa 8 chilometri di strade, oltre a una vastissima area verde e altre infrastrutture, si chiude finalmente una lunga fase di incertezza e si restituiscono spazi alla piena fruizione pubblica – hanno aggiunto i consiglieri -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Casini-Leoncini-Marziali (Iv), bene consegna a Municipio III parco Talenti

Maltempo, presidente IV Municipio Roma: "Danni ad aziende per esondazione Aniene"

Il maltempo ha provocato ingenti danni alle aziende del IV Municipio di Roma a causa dell’esondazione del fiume Aniene. Diverse imprese della zona sono state colpite da allagamenti, con conseguenti conseguenze economiche e operative. La situazione evidenzia la necessità di interventi mirati per mitigare i rischi legati a eventi meteorologici estremi e proteggere il territorio e le attività locali.

Trasaporti: Azione Roma, da Municipio III ok unanime a Odg su Metro D

Il Municipio Roma III ha approvato all’unanimità, su proposta di Azione e della consigliera Livia Pandolfi, un ordine del giorno per il rilancio e lo sviluppo della linea D della metropolitana di Roma, sottolineando l’impegno delle istituzioni locali nel miglioramento dei trasporti pubblici cittadini. Questa decisione rappresenta un passo importante per la pianificazione futura delle infrastrutture di mobilità nella zona.

