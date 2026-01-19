Roma-Bove è ufficiale | rescissione consensuale

La Roma ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Edoardo Bove, confermando la separazione tra il club e il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. Questa decisione segna un cambiamento importante nel percorso del giocatore e nella rosa giallorossa, senza particolari clamori e nel rispetto delle normative vigenti.

È arrivata l'ufficialità: la Roma e Edoardo Bove prendono strade diverse. Il club giallorosso ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con il centrocampista cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società, che ha voluto salutare il giocatore con un messaggio dal forte valore simbolico. Nella nota, firmata anche da Dan Friedkin e Ryan Friedkin, la Roma sottolinea l'inizio di un nuovo capitolo professionale per Bove, augurandogli di poter continuare a giocare e inseguire il suo percorso nel calcio.

