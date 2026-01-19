Leon Bailey, attaccante giamaicano attualmente in prestito alla Roma, potrebbe lasciare presto l’Italia. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni sottotono, il suo percorso con i giallorossi sembra ormai arrivato a una svolta. Le valutazioni sul suo futuro sono in corso, con l’ipotesi di una cessione che si fa sempre più concreta. La situazione di Bailey si inserisce in un contesto di riflessione per il club e il giocatore.

Il futuro di Leon Bailey si allontana dall’Italia: l’attaccante giamaicano, in prestito alla Roma ma reduce da una stagione fin qui deludente, è al centro di valutazioni sempre più orientate verso una cessione immediata. Le opzioni interne alla Serie A si raffreddano, mentre prende corpo l’ipotesi di un trasferimento all’estero già in questa finestra invernale. Roma, Bailey sempre più ai margini del progetto. In casa Roma il nome di Leon Bailey continua a rappresentare una delle principali note stonate della stagione. L’esterno offensivo, arrivato in prestito dall’ Aston Villa, ha saltato anche la trasferta di Torino per un’indisposizione dell’ultimo momento, alimentando ulteriormente i dubbi su affidabilità fisica e continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Bailey verso l’addio: Italia pista fredda

Roma, Bailey verso l’addio: Bournemouth in pressing

Roma prepara una possibile cessione di Leon Bailey, il cui futuro potrebbe essere deciso a breve. Dopo mesi caratterizzati da infortuni e prestazioni deludenti, la società valuta l’opportunità di lasciar partire l’attaccante. Bournemouth si mostra interessato a inserire Bailey nel proprio organico, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime settimane.

Roma, Bailey verso l’addio: la Fiorentina accelera

Roma, Bailey verso l’addio: la Fiorentina accelera La Roma si avvia verso una fase di riflessione sul mercato, concentrandosi sulle cessioni per ottimizzare la rosa. Dopo i primi acquisti, la società valuta eventuali uscite per rispondere alle richieste di Gian Piero Gasperini, in vista di un percorso di rafforzamento e miglioramento complessivo della squadra.

