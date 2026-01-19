Roma 35 anni senza Dino Viola | il ricordo del club

Oggi, il mondo della Roma ricorda Dino Viola, figura fondamentale nella storia del club. A 35 anni dalla sua scomparsa, si celebra un momento di riflessione e di riconoscimento per il contributo di Viola alla crescita e all’identità della società giallorossa. Un’occasione per ricordare un leader che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nella storia del club.

Giornata di memoria e identità per il popolo giallorosso. Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Dino Viola, figura centrale nella storia della Roma e simbolo di una delle epoche più alte del club. Sono 35 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1991, ma il segno lasciato da Viola resta indelebile. La Roma ha scelto di ricordarlo con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. “ L’ingegnere della grande Roma degli Anni 80 ”. Un titolo che non è solo evocativo. Dino Viola è stato l’artefice di un progetto moderno, ambizioso e vincente, capace di riportare lo scudetto nella Capitale e di dare alla Roma una dimensione europea stabile e riconosciuta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il 19 gennaio 1991 ci lasciava il presidente Dino Viola Ingegnere della Grande Roma degli Anni 80 #ASRoma facebook