Rogo a Polesine | distrutto dalle fiamme un casolare di legnami

Questa mattina a Polesine si è sviluppato un incendio che ha interessato un casolare di legname nel centro del paese, causando la sua completa distruzione. L'incendio ha coinvolto un edificio confinante con un'abitazione abitata, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rogo e valutare i danni subiti.

Momenti di paura stamattina a Polesine, a causa di un incendio in pieno centro che ha distrutto un edificio confinante con un edificio abitato. Al vaglio le cause del rogo: tra le ipotesi il malfunzionamento di una stufa. L’allarme è scattato alle 8 e sul posto sono intervenute diverse squadre.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Incendio in via Calomeno, casolare distrutto dalle fiamme: vigili del fuoco al lavoro da oltre due ore

Incendio nella notte a Montecalvo in Foglia: casolare devastato dalle fiamme

Nella notte a Montecalvo in Foglia, un incendio ha interessato un casolare, causando la perdita di parte dell'edificio e del garage. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere i danni, anche se l'immobile è stato dichiarato inagibile. L'episodio si è verificato poco dopo le 23, e al momento sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incendio in centro a Polesine. Via XXV Aprile chiusa al traffico - Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, ma molto probabilmente accidentali, il rogo ha colpito e distrutto una vecchia struttura che ... gazzettadiparma.it