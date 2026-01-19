Recenti voci online suggeriscono che Rockstar Games abbia offerto a un fan malato terminale l’opportunità di provare una versione in sviluppo di GTA 6. Questa storia sta suscitando grande attenzione tra gli appassionati, evidenziando un gesto di sensibilità da parte della casa produttrice nei confronti di un giocatore in condizioni delicate. La vicenda, ancora non confermata ufficialmente, ha già catturato l’interesse di molti appassionati di videogiochi.

Sta circolando online una storia che sta emozionando tantissimi fan di Grand Theft Auto: sembra infatti che Rockstar Games abbia deciso di compiere un gesto speciale nei confronti di un giocatore in condizioni gravissime, permettendogli di provare, anche solo per poco, una versione ancora in sviluppo di GTA 6. Una vicenda delicata, nata da un appello umano e diretto, che in poche ore ha attirato l’attenzione della community e di chiunque abbia un minimo di sensibilità verso il valore che certi videogiochi possono avere nella vita di una persona. Tutto sarebbe emerso dopo un messaggio pubblicato da uno sviluppatore, parente del ragazzo malato, che si è rivolto pubblicamente a chiunque avesse contatti con Rockstar Games o con Rockstar Toronto, chiedendo aiuto per realizzare quello che potrebbe essere un ultimo desiderio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Rockstar potrebbe aver fatto provare GTA 6 a un fan malato terminale

Leggi anche: GTA 6 potrebbe arrivare su Switch 2: Rockstar ha fatto i primi test sull’hardware Nintendo

Leggi anche: Rockstar svela cosa è successo a Michael dopo GTA 5: i fan di GTA Online possono sapere tutto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rockstar potrebbe aver fatto provare GTA 6 a un fan malato terminale - Sta circolando online una storia che sta emozionando tantissimi fan di Grand Theft Auto: sembra infatti che Rockstar Games abbia deciso di compiere un ... gamerbrain.net