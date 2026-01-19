Rocco Commisso e i vuoti che lascia | adesso la Fiorentina è rimasta orfana ma anche un po’ la Serie A

Rocco Commisso, figura di spicco della Fiorentina, si è allontanato lasciando un vuoto sia nel club che nella Serie A. Dopo aver ricevuto l’affetto dei tifosi e aver contribuito alla crescita della squadra, la sua assenza si fa sentire, segnando un cambiamento importante per il club e il calcio italiano. La sua partenza rappresenta un momento di riflessione sulla sua influenza e sul futuro della Fiorentina.

Se n’è andato da lontano, nella sua America, con l’omaggio dei tifosi che alla fine gli hanno voluto davvero bene, e un regalo sul campo anche della squadra, che l’aveva fatto soffrire di recente. Con l’addio di Rocco Commisso si capiscono tante cose della Fiorentina, che prima non si potevano raccontare apertamente, per rispetto della persona e di dati medici sensibili. Le sue condizioni erano ormai note da tempo nell’ambiente, si sapeva che non sarebbe più tornato in Italia. Questo distacco è stato un fattore probabilmente decisivo nel tracollo della squadra: già dopo la morte di Joe Barone, il braccio operativo di Commisso, il club era rimasto senza la figura di riferimento a livello gestionale; la lontananza anche del proprietario, ormai impossibilitato a seguire da vicino la sua creatura, ha fatto il resto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Dopo la tragica scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si apre un nuovo capitolo per il club. La partita Bologna-Fiorentina, in programma per la 21ª giornata di Serie A, dovrebbe svolgersi regolarmente, senza rinvii. Resta da capire come la società affronterà il futuro e quali saranno le prossime decisioni in un momento di grande emozione e riflessione.

