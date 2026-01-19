robbie williams il 6 febbraio esce britpop deluxe edition

Il 6 febbraio, Robbie Williams pubblica “Britpop (Deluxe Edition)”, una versione ampliata del suo nuovo album di inediti. Disponibile in digitale e in formato fisico tramite il suo store ufficiale, questa release rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dell'artista, offrendo ai fan un'ulteriore occasione di ascoltare le sue ultime creazioni.

LONDRA – Robbie Williams è tornato a sorpresa con il suo nuovo e attesissimo album di inediti, “BRITPOP”, disponibile in digitale e in formato fisico sul suo store ufficiale. Il 6 febbraio, invece, uscirà “Britpop (Deluxe Edition)”. Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “ROCKET”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “SPIES” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker. La copertina dell’album è un chiaro richiamo al titolo, e presenta un dipinto di uno dei look più iconici di Robbie: la tuta rossa che indossò al Glastonbury Festival nel 1995, all’apice dell’era Britpop. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

