Rissa durante i festeggiamenti della Coppa d' Africa | un accoltellato

Durante i festeggiamenti per la Coppa d’Africa a Genova, si è verificata una rissa tra tifosi senegalesi, culminata con un accoltellamento. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 in calata Cattaneo, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 22.30, in calata Cattaneo a Genova, dove è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di tifosi senegalesi riuniti per seguire una partita della Coppa d'Africa. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe degenerato rapidamente, con calci, pugni.

Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno

Un giovane di 18 anni, originario della Tunisia, è stato ferito con un coltello in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno. L'episodio si è verificato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, causando l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori sul luogo. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Firenze, 18enne accoltellato durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo

Nella notte di Capodanno a Firenze, un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello in piazza del Duomo, nel centro storico della città. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che stanno svolgendo le indagini del caso. La dinamica dell’accaduto e le eventuali motivazioni sono ancora in fase di chiarimento.

